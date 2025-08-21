Misschien heb je het wel eens gezien: iemand die zijn leven lang een keurig gebit had, heeft ineens scheve tanden. In de New York Times legt een tanddeskundige uit dat dat inderdaad een (vroeg) ouderdomsverschijnsel kan zijn Het is niet ongebruikelijk dat tanden “verschuiven en afdrijven” naarmate je ouder wordt en het komt vaker voor bij de ondertanden dan bij de boventanden.

Er zijn drie andere verrassende tekenen dat we ouder worden

Je stem kan veranderen.

Naarmate volwassenen ouder worden, worden hun stembanden vaak dunner en minder soepel, waardoor ze mogelijk minder goed sluiten, aldus Dr. Ted Mau, directeur van het stemcentrum van het UT Southwestern Medical Center. Als gevolg daarvan kan uw stem zwakker of schor worden.

Leeftijd kan de stem van mannen en vrouwen op verschillende manieren beïnvloeden, voegde Dr. Mau toe. Sommige mannen merken dat hun stem hoger wordt naarmate ze ouder worden, zei hij. "Dus voor sommige mannen die vroeger een diepe, sonore stem hadden, klinkt hun stem misschien niet meer zo diep en vol naarmate ze ouder worden", aldus Dr. Mau. Tegelijkertijd kunnen hormonale veranderingen bij oudere vrouwen ervoor zorgen dat hun stem lager wordt

Als veranderingen in uw stem uw welzijn beïnvloeden, of als u plotselinge stemveranderingen heeft, zoals plotselinge heesheid die langer dan enkele weken aanhoudt, raadt Dr. Mau aan om een KNO-arts te raadplegen.

Je wordt kleiner (en blijft kleiner worden).

De meeste mensen worden kleiner naarmate ze ouder worden, vanaf ongeveer hun veertigste. Maar onderzoek toont aan dat mannen en vrouwen op verschillende manieren lengte verliezen: op hun zeventigste zijn mannen gemiddeld 2,5 cm kleiner, terwijl vrouwen bijna 5 cm kleiner zijn.

En na je tachtigste? Hetzelfde onderzoek suggereert dat je waarschijnlijk nog eens 2,5 cm kleiner wordt.

Er zijn verschillende redenen waarom we kleiner worden naarmate we ouder worden, aldus Ardeshir Hashmi, afdelingshoofd van het Center for Geriatric Medicine in de Cleveland Clinic.

Naarmate we ouder worden, verliezen we bot en kraakbeen in de wervels van onze wervelkolom, waardoor we kleiner kunnen worden, aldus Dr. Hashmi.

Ook kunnen de buik- en onderrugspieren rond de wervelkolom verzwakken, waardoor het moeilijker wordt om de wervelkolom rechtop te houden. Zelfs het afvlakken van de voetbogen kan na verloop van tijd bijdragen aan lengteverlies, voegt Dr. Hashmi toe.

Je migraine kan verminderen.

“De meeste vrouwen melden dat hun migraine beter wordt”, aldus Seniha Nur Ozudogru, neuroloog bij Penn Medicine. “Ze hebben minder vaak last van migraine, de aanvallen zijn minder hevig en soms hebben ze zelfs helemaal geen migraine meer.”

De symptomen bij vrouwen kunnen ook verbeteren, voegt dr. Ozudogru toe. Naarmate ze ouder worden, kunnen vrouwen migraine krijgen zonder bijkomende symptomen zoals hoofdpijn, aura of misselijkheid, zegt ze. In veel gevallen is migraine eerder hinderlijk dan invaliderend, legt ze uit.