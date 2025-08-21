Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd

De 17-jarige Lisa uit Abcoude die werd omgebracht in de nacht van dinsdag op woensdag sloeg zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd, bevestigen bronnen rond het onderzoek donderdag berichtgeving door Het Parool. Ze fietste na een feestje in de Leidsebuurt alleen naar huis omdat ze haar elektrische fiets niet in het uitgaansgebied wilde achterlaten.

Lisa fietste rond 03.30 uur weg uit de omgeving van het Leidseplein richting Abcoude. Op de Holterbergweg in Duivendrecht werd ze aangevallen. Nadat zij alarm had geslagen, kon haar telefoon op die locatie worden gelokaliseerd. Toen de politie daar ging kijken, werd ze er rond 04.00 uur levenloos in een berm aangetroffen.

Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, wenst op X "veel sterkte aan hen die deze gruwel hebben opgevangen in de meldkamer". "Dit laat je nooit meer los", aldus Kooiman, die spreekt van een gruwelijke daad en ook veel sterkte wenst aan de nabestaanden. Volgens Het Parool kende Lisa de route goed, omdat ze erlangs op school zat.

In de zaak gaat de politie uit van één verdachte die mogelijk zelf ook in het bezit was van een fiets. Het onderzoek is in volle gang en de politie is op zoek naar getuigen.