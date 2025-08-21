ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Omgebrachte Lisa sloeg tevergeefs zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 16:47
bijgewerkt om donderdag, 21 augustus 2025 om 16:50
anp210825158 1
De 17-jarige Lisa uit Abcoude die werd omgebracht in de nacht van dinsdag op woensdag sloeg zelf alarm bij 112 toen ze werd gevolgd, bevestigen bronnen rond het onderzoek donderdag berichtgeving door Het Parool. Ze fietste na een feestje in de Leidsebuurt alleen naar huis omdat ze haar elektrische fiets niet in het uitgaansgebied wilde achterlaten.
Lisa fietste rond 03.30 uur weg uit de omgeving van het Leidseplein richting Abcoude. Op de Holterbergweg in Duivendrecht werd ze aangevallen. Nadat zij alarm had geslagen, kon haar telefoon op die locatie worden gelokaliseerd. Toen de politie daar ging kijken, werd ze er rond 04.00 uur levenloos in een berm aangetroffen.
Nine Kooiman, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, wenst op X "veel sterkte aan hen die deze gruwel hebben opgevangen in de meldkamer". "Dit laat je nooit meer los", aldus Kooiman, die spreekt van een gruwelijke daad en ook veel sterkte wenst aan de nabestaanden. Volgens Het Parool kende Lisa de route goed, omdat ze erlangs op school zat.
In de zaak gaat de politie uit van één verdachte die mogelijk zelf ook in het bezit was van een fiets. Het onderzoek is in volle gang en de politie is op zoek naar getuigen.
Vorig artikel

Prinses Beatrix bezoekt SAIL op Groene Draeck

Volgend artikel

VNO-NCW: meer duidelijkheid, maar tarieven blijven pijnlijk

POPULAIR NIEUWS

ANP-509359728

Het ziet er slecht uit voor Marco Borsato: dagboekteksten waarschijnlijk niet gemanipuleerd

ANP-444777507

Rusland krijgt duimschroeven verder aangedraaid: ‘Europa heeft goede troef, zou mijlpaal zijn’

ANP-528785244

Er is één sport waardoor je écht beter slaapt volgens de wetenschap

depositphotos_126319584-stock-photo-crooked-teeth-man-face

4 rare signalen dat je ouder wordt

ANP-509276055

Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

generated-image (6)

Vliegschaamte: Trein te duur is steeds minder een goede smoes