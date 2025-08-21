Ben jij een otrovert? Dit persoonlijkheidstype heeft veel voordelen

Voel je je vaak een buitenstaander, snak je naar emotionele onafhankelijkheid en heb je altijd originele ideeën? Dan zou je weleens een otrovert kunnen zijn.

De term is gloednieuw en bedacht door de Amerikaanse psychiater Rami Kaminski. Het komt van otro (Spaans voor ‘anders’) en vert (van het Latijnse vertere, keren). Waar introverten naar binnen kijken en extraverten naar buiten, draaien otroverten simpelweg een andere kant op dan de rest.

Kaminski herkende het in zichzelf toen hij als kind bij de scouts kwam. Terwijl de andere jongens onder de indruk waren van het uniform en de eed, voelde hij… niets. “Ik paste er gewoon niet”, schrijft hij in New Scientist.

Hij denkt dat iedereen als otrovert geboren wordt. En voor degenen die zich verzetten tegen de culturele conditionering die onze verbondenheid met verschillende groepen bekrachtigt, kunnen er voordelen zijn. Denk aan originaliteit en emotionele onafhankelijkheid. Je kunt zelfstandig denken en originele ideeën hebben. Kaminski noemt het dan ook The Gift of Not Belonging – de titel van zijn nieuwe boek.

Maar dat gevoel van niet ergens bij horen kan ook lastig zijn, zeker in een maatschappij die draait om erbij horen. Toch zijn er vele groten der aarde die otrovert zijn volgens de psychiater. Neem Frida Kahlo, Franz Kafka, Albert Einstein en George Orwell. Onafhankelijke denkers die zich niet lieten meesleuren door de groep en daardoor vaak eerder doorhadden hoe gevaarlijk kuddegedrag kan zijn.