Op alle mogelijke plaatsen begint de uitbraak van het coronavirus merkbaar te worden in de economie. Gisteren daalden de beurzen spectaculair. Die in Italie uiteraard het hardst, met 5,4 procent. Maar ook in de rest van Europa daalden alle indices met meer dan 3 procent. De Dow Jones daalde 1000 punten.

In de nacht van maandag op dinsdag ging de daling op de beurzen in Azie verder. Goud steeg naar de recordhoogte van 50.000 per kilo