Coolblue is aan het hamsteren vanwege coronavirus: prijzen omhoog

Webwinkel Coolblue heeft de prijzen omhoog gegooid vanwege het Coronavirus. Ook is de elektronicagigant gestopt met adverteren. Alles om lege ‘voorraadschuren’ te voorkomen.

RTLZ kreeg interne mails in handen waaruit blijkt dat Coolblue vreest voor een teruglopende productie in China met schaarste tot gevolg. Daarom is besloten de ‘verkopen te temperen’, schrijft hoofd van de winkels Jos Groenendijk aan alle filialen.

Dat gebeurt door ‘de marketing uit te zetten’ en de ‘verkoopprijzen boven marktniveau te houden’. “We zijn heel gecontroleerd onze hele grote schuren tot aan de nok toe aan het vullen. Mocht dat niet meer nodig zijn dan trappen we het gaspedaal weer volledig in,” aldus Groenendijk.

Coolblue heeft nog niet officieel op het bericht gereageerd.