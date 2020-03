Komst van recessie bijna zeker

Vandaag zullen de beurzen extreem veel verliezen. En dit keer hebben de beurzen gelijk. Het coronavirus is een bijzonder slechte zaak voor de economie”, zegt Koen Schoors, hoogleraar economie aan de UGent tegen De Morgen. “De vrees bestaat dat Italië niet het laatste land zal zijn waar miljoenen mensen in quarantaine geplaatst worden. Als het virus ook opflakkert in andere Europese landen, worden daar misschien dezelfde maatregelen genomen.

“Dit kan investeerders ertoe aanzetten om later te investeren. Daardoor worden ook investeringsgoederen, zoals machines, later gemaakt. Als dat gebeurt, kost dit werkgelegenheid. Werklozen consumeren minder, wat ervoor zorgt dat er minder goederen nodig zijn.”

‘Als er niet krachtdadig wordt opgetreden, zal de economie in een steeds dieper wordende recessie raken’, zegt econoom Harald Benink van de universiteit van Tilburg in De Volkskrant. Bedrijven zullen omvallen en de werkloosheid zal toenemen.

Het is met andere woorden een vicieuze cirkel. Volgens Schoors zegt dat het er niet eens toe doet dat Italië niet onze belangrijkste handelspartner is. “De lockdown in Italië komt gewoon bovenop alle maatregelen die eerder al genomen zijn. Door het uitstellen van wielerkoersen als Milaan-Sanremo bijvoorbeeld wordt de omvang en de ernst ook voor het grote publiek duidelijk. Daarom is het heel waarschijnlijk dat we afstevenen op een recessie. Als we er over twee jaar op terugkijken, zullen we het hebben over de coronarecessie.”

Beleggingsanalist Bruno Monteyne, voormalig directeur van de grootste Britse supermarktketen Tesco, waarschuwde afgelopen weekeinde zelfs voor voedselrellen. Hij raadde supermarkten aan distributieplannen te maken voor primaire levensbehoeften.

Voordeel: de uitstoot van broeikasgassen zal teruglopen