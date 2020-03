Wat de beurzen betreft is de crisis een feit

Vandaag wordt een bijzondere dag op de beurzen. De geringe hoop die er nog was dat de coronacrisis kon meevallen is door de paniekmaatregel van Trump om de banden tussen de VS en Europa door te snijden in rook op gegaan. De AEX zal naar verwachting minstens 5 of 6 procent verliezen. Dat komt bovenop de grote verliezen van de laatste weken. Op zijn top stond de AEX op 620 punten. Vandaag zal de index een stukje boven de 440 komen. Met andere woorden: 30 procent van de waarde in rook op gegaan. De koersen zijn terug op het niveau van 2015.

Voor de Amerikaanse beurs geldt hetzelfde. Op zijn top stond de Dow Jones tegen de 30.000 punten. Volgens Trump het bewijs dat hij een genie is. Vandaag gaat de index richting 22.000

Het moge duidelijk zijn dat de gevolgen voor de echte economie ook zeer ingrijpend zulllen zijn. Er komt een recessie. De enige vraag is: hoe diep en hoe lang.