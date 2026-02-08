7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

Hier zijn zeven zinnen die kunnen verraden dat iemand niet over veel sociale intelligentie
beschikt, samen met alternatieven die een hogere emotionele intelligentie
suggereren:
- "Ik verander niet. Dit is wie ik ben."Mensen met een hoge emotionele intelligentie (EQ) zijn in staat om te evolueren en te groeien. Een alternatieve uitspraak zou kunnen zijn: "Ik moet meer nadenken over wat je zegt. Ik wil openstaan voor feedback over mezelf, zelfs als het moeilijk is om te horen."1
- "Het kan me niet schelen hoe je je voelt."Het negeren van de gevoelens van anderen duidt op een gebrek aan empathie. Een betere reactie zou zijn: "Het spijt me te horen dat je van streek bent. Hoe kan ik je op dit moment helpen?"1
- "Het is jouw schuld dat ik me zo voel."Mensen met een hoge EQ geven niet meteen de schuld aan anderen voor hun negatieve gevoelens. In plaats daarvan zouden ze kunnen zeggen: "Ik voel me nu erg emotioneel. Mijn perceptie van de situatie is dat ..."1
- "Je hebt gewoon ongelijk."In plaats van starheid, proberen emotioneel intelligente mensen de perspectieven van anderen te begrijpen. Een alternatieve uitspraak is: "Ik wil je perspectief horen, zelfs als ik de dingen niet zie zoals jij. Kun je me helpen te begrijpen waarom je je zo voelt?"1
- "Doe niet zo gek!"Het vermijden van overreactie of beledigd raken is een teken van emotionele intelligentie. Een betere manier om te reageren is: "Ik begrijp dat je het nu moeilijk hebt. Hoewel ik hoor dat je boos op me bent, denk ik dat je reactie misschien meer te maken heeft met je verleden dan met wat ik nu doe. Denk je dat dat waar is?"1
- "Ik kan je niet vergeven."Het proberen te begrijpen van het perspectief van de ander kan helpen bij het overwinnen van waargenomen fouten. Een alternatief zou kunnen zijn: "Ik vind het moeilijk om je nu te vergeven. Maar ik werk actief aan het loslaten van deze wrok en boosheid, omdat ik zou willen dat we dit kunnen herstellen en vooruit kunnen gaan."1
- "Je gevoelens zijn irrationeel."Emotioneel intelligente mensen kunnen zichzelf net zo goed onder de loep nemen als anderen. In plaats daarvan zouden ze kunnen zeggen: "Ik hoor dat je nu sterke emoties hebt, en die zijn geldig. Ik begrijp niet volledig waarom je je zo voelt of ben het eens met je perspectief op deze situatie, maar ik wil het begrijpen. Kun je me er meer over vertellen?"1
Deze zinnen en de voorgestelde alternatieven zijn geen garantie voor verbeterde emotionele intelligentie
, maar ze wijzen wel de weg naar een andere aanpak van stressvolle professionele situaties.
