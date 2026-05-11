LAKS: op dag twee eindexamens al bijna 95.000 klachten

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 20:41
UTRECHT (ANP) - Op dag twee van de landelijke eindexamens voor middelbare scholieren staat de klachtenteller over die toetsen op iets minder dan 95.000. Dat is "best veel", stelt Inass Jagour, bestuurslid en woordvoerder van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). "Vorig jaar werd er gedurende de hele examenperiode 240.000 keer geklaagd."
De eindexamenperiode loopt tot woensdag 27 mei. Sinds 1988 kunnen leerlingen klachten indienen over de gemaakte examens via de eindexamenklachtenlijn van LAKS. Vrijdag en in het weekend werd volop geklaagd over de eerste toetsen: maandagochtend stond de teller op ongeveer 60.000 klachten.
Maandag werd het meest geklaagd over het vwo-eindexamen natuurkunde, dat om 13.30 uur begon. Kandidaten klaagden 11.438 keer over de toets, voornamelijk over de complexiteit en onduidelijkheid van de vraagstelling. Ook vonden leerlingen dat het examen te lang was en niet goed aansloot op de lesstof. Een leerling omschreef de toets als "een absolute depressie".
