Nieuwe kijk op slapeloosheid: wakker liggen kan ook waardevol zijn

Wie kent het niet: urenlang wakker liggen en piekeren over de uitdagingen voor de volgende dag. Maar volgens nieuwe inzichten hoeven we ons geen zorgen te maken over onderbroken nachtrust. Sterker nog: wakker liggen kan zelfs voordelen hebben, zo blijkt uit recent onderzoek.

De huidige slaapindustrie, inmiddels goed voor een astronomisch bedrag van 585 miljard dollar, creëert vooral angst. Dat zegt schrijver Annabel Abbs in The Guardian. Met apps, trackers en waarschuwingen over gezondheidsrisico's maken we onszelf alleen maar ongeruster. Niet verwonderlijk dat 37 procent van de mensen kampt met slaapproblemen, zegt ze.

Historisch onderzoek toont aan dat mensen vroeger heel anders sliepen. Tot aan de industriële revolutie was het volkomen normaal om de nacht in twee delen door te brengen. In mediterrane landen was dit dankzij de siësta tot voor kort ook nog gebruikelijk. Verschillende inheemse volkeren hanteren dit patroon nog steeds.

Ander onderzoek wijst uit dat mensen die 's nachts wakker liggen juist 40 procent minder kans hebben op dementie dan mensen die in één ruk doorslapen. De manier waarop we vandaag de dag slapen, in één ruk, is misschien dus niet de juiste.

Perfect voor creativiteit

De nacht blijkt zelfs een uitstekend moment voor creativiteit. Kunstenaars als Lee Krasner en Joan Mitchell maakten hun beste werk in nachtelijke uren. Ook schrijvers en andere creatieven blijken 's nachts vaak productiever.

Een belangrijke tip voor wie wakker ligt is wel om fel LED-licht te vermijden. Recent onderzoek bevestigt dat duisternis essentieel is voor de aanmaak van melatonine. Een kaarslicht volstaat voor wie 's nachts toch iets wil ondernemen, zonder het slaapritme volledig te verstoren.

De conclusie van experts: stop met tobben over slapeloosheid en zie het als een geschenk van extra tijd. Vaak keert de slaap vanzelf terug zodra we de angst voor een doorwaakte nacht loslaten.

Bron: The Guardian