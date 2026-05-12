De top-20 slechtste Luchtvaartmaatschappijen:KLM staat er bij...

Duurder vliegen blijkt geen garantie voor betrouwbaarheid of service: in een nieuwe Europese ranglijst bungelt een klassieke premiummaatschappij zelfs naast prijsvechters als Ryanair en Vueling onderaan. Het consumentenportaal LightRight vergeleek miljoenen vluchtgegevens en klantbeoordelingen en kijkt onder meer naar vertragingen, annuleringen, compensatiebetalingen en algemene klanttevredenheid.

Opvallend is dat Innair, een traditionele full-service maatschappij, het slechtst van allemaal scoort, met slechts 2 van de 5 sterren voor de totale prestatie en een bijzonder zwakke score op betrouwbaarheid. Alleen Vueling en Ryanair doen het nog slechter als het gaat om het uitbetalen van compensaties; alle drie blijven steken op 2 sterren voor hun betaalgedrag richting gedupeerde reizigers. Daarmee schuift het vertrouwde beeld van ‘duur is beter’ volgens de onderzoekers definitief aan de kant.

Top 20 Slechtste Luchtvaartmaatschappijen Europa 2025

Finnair - Totaalscore: 2,48 Vueling - Totaalscore: 2,52 Ryanair - Totaalscore: 2,58 easyJet - Totaalscore: 2,68 KLM - Totaalscore: 2,72 British Airways - Totaalscore: 2,72 Wizz Air - Totaalscore: 2,72 Condor - Totaalscore: 2,72 Swiss - Totaalscore: 2,76 Turkish Airlines - Totaalscore: 2,80 SAS - Totaalscore: 2,85 Widerøe - Totaalscore: 3,14 Air France - Totaalscore: 3,15 Lufthansa - Totaalscore: 3,18 Austrian - Totaalscore: 3,19 TUIfly - Totaalscore: 3,23 TAP Portugal - Totaalscore: 3,24 Iberia - Totaalscore: 3,25

“Het is niet langer correct om te zeggen dat lowcostmaatschappijen per definitie slechter presteren dan premiummaatschappijen”, zegt LightRight-expert Eyza Furkan. “Kwaliteit staat dus niet automatisch in verband met de ticketprijs.” Voor Europese reizigers wordt de keuze daarmee minder een statussymbool, en meer een test in wie de claims over service en betrouwbaarheid écht waarmaakt.