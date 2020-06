Boeren willen meer buitenlanders op hun akkers

Boerenkoepel LTO Nederland roept politieke partijen op arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) toe te laten voor maximaal negen maanden werk. Nu kan dat niet. Niet-Europeanen zijn volgens LTO dringend nodig vanwege kraptes op de arbeidsmarkt in de EU voor seizoensarbeid zoals oogsten. De knellende arbeidsmarkt noemt LTO ‘wellicht het grootste thema voor de komende jaren’ in delen van de land- en tuinbouw. Dat schrijft LTO in haar verkiezingsmanifest dat al werd ingezien door het FD.

De partijen die zeggen de boeren door dik en dun te steunen, PVV en FvD, zijn mordicus tegen meer buitenlanders.