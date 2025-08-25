Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

Dementie is nog altijd niet te genezen, wel is er steeds beter bekend hoe je de dodelijke ziekte kunt voorkomen. Leefstijl blijkt een belangrijke rol te spelen. In het bijzonder één dieet is succesvol.

Dat is het Mediterrane dieet. Dit blijkt niet alleen goed voor hart en bloedvaten, maar ook voor het brein. Een nieuwe studie, gepubliceerd in Nature, laat zien dat mensen die dit dieet nauw volgen, tot wel 35 procent minder kans hebben op dementie, zelfs als zij twee kopieën dragen van het beruchte APOE4-gen, de sterkste erfelijke risicofactor voor Alzheimer.

“Wij volgden meer dan 5700 mensen gedurende 34 jaar”, zegt hoofdauteur Yuxi Liu van Harvard Medical School. “Mensen die het Mediterrane dieet al vanaf de start aanhielden, met weinig alcohol, rood en bewerkt vlees, maar juist veel groente, fruit, noten, volkorenproducten, peulvruchten, vis en olijfolie, hadden een duidelijk lager risico op dementie. Het grootste voordeel zagen we bij mensen met het APOE4-gen, vooral wie twee kopieën had.”

Volgens Liu kan dit worden verklaard doordat het dieet de stofwisseling positief beïnvloedt. Mensen met het APOE4-gen lijken een bijzonder gevoelig metabolisch profiel te hebben dat sterk reageert op gezonde voedingsstoffen. “Het verbeteren van de stofwisseling via voeding verklaart deels waarom we zo’n sterke daling van het risico zagen”, aldus Liu.

Gezonder eten, meer bewegen

Neurologisch onderzoeker Richard Isaacson, die niet bij de studie betrokken was, noemt de resultaten een doorbraak. “Tot nu toe werd vaak gedacht dat twee kopieën van APOE4 bijna onvermijdelijk richting Alzheimer leiden. Maar deze studie laat zien dat genen niet altijd alles zeggen. Als je door voeding al 35 procent minder risico loopt, wat gebeurt er dan als je ook werkt aan beweging, slaap en stress?”

Eerdere studies wijzen in dezelfde richting. Zo bleek in 2023 dat Britten die het Mediterrane dieet het beste volgden, tot 23 procent minder kans hadden op dementie. Ook onderzoek naar hersenweefsel liet zien dat mensen die veel plantaardige voeding en bessen aten, tot 40 procent minder vaak de kenmerkende Alzheimer-afwijkingen in hun brein hadden. Zelfs het toevoegen van één gezonde voedingscategorie, zoals meer groente of fruit, verlaagde al de schadelijke eiwitophopingen in de hersenen.

Het Mediterrane dieet is grotendeels plantaardig, met weinig rood vlees en zoetigheid, en combineert gezonde voeding met dagelijks bewegen en sociaal contact. Het wordt wereldwijd gezien als een van de gezondste leefstijlen.