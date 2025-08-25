Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

De VVD stond een uniek kabinet voor ogen: eindelijk de macht aan rechts. Alle frustraties van de afgelopen decennia konden worden afgeschud. Om te beginnen natuurlijk door te stoppen met het opvangen van mensen die in radeloosheid nergens heen konden. Maar dat was niet alles. Misschien nog wel belangrijker was de lastenverdeling: bedrijven konden de miljarden krijgen en burgers een beetje minder. Dat is ook helemaal gelukt. En er waren nog andere natte dromen: strengere straffen, het verbieden van linkse demonstraties, een einde maken aan wetgeving die het leven van trans personen zou verlichten. Het is maar een greep.

Het heeft niet zo mogen zijn. Sommige dingen zijn gelukt: bedrijven betalen veel minder belasting dan vóór het kabinet-Schoof. En die akelige CO2-heffing is ook van de baan. Het mes is gezet in andere ‘linkse hobby’s’, zoals wind op zee.

In juni ontdekte Dilan Yesilgöz wat Rutte (en vrijwel de hele rest van Nederland) al wist: Geert Wilders is volkomen onbetrouwbaar. En dus was het dit keer de PVV die een kabinet liet vallen over asiel.

Daarna zat de VVD opgescheept met twee partijen die beide heel kort bestaan, weinig ervaring hebben en doltriest kunnen optreden. Dat leverde vorige week de tweede val van het kabinet-Schoof op. BBB staat volstrekt achter Israël en achter de wens van zionisten om Israël veel groter te maken. De VVD vond dat blijkbaar niet zo erg. Maar de minister van Buitenlandse Zaken (NSC) – een ervaren diplomaat met veel kennis van het Midden-Oosten – kon het niet langer opbrengen te zien hoe Israël de Palestijn vernietigt en overigens ook op termijn zichzelf.

De bestuurderspartij VVD, die de verkiezingen wilde ingaan als de partij voor stabiel bestuur, zit nu in een kabinet samen met de vertegenwoordigers van Big Agro. En wat de komende weken zal blijken, is dat BBB daarmee een ultieme machtspositie heeft. Het enige wat de partij hoeft te doen is dreigen uit het kabinet te stappen.

En zie hier wat er is gebeurd nu de droom van Dilan is uitgekomen: BBB aan de macht.

Twee voorbeelden. Bij beide begrotingsbesprekingen zal BBB heel veel macht hebben om de belangengroepen waarvoor ze werkt te bedienen. Ander voorbeeld: in september komen de jongste stikstofplannen van minister Femke Wiersma in de Kamer. De meerderheid ziet niets in die plannen. Ze beogen immers te zorgen dat grote agrarische bedrijven niets in de weg wordt gelegd. De VVD zal daar weinig aan kunnen doen, want tot iedere prijs moet worden voorkomen dat Caroline van der Plas en Henk Vermeer boos worden. Dan blijft de VVD als enige regeringspartij over. Daar is van alles raar aan. Bijvoorbeeld dat het kabinet dan de steun geniet van 24 van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Maar voor de VVD is het ergste dat de partij in de campagne door iedereen verantwoordelijk zal worden gehouden voor alle chaos die de afgelopen twee jaar heeft gewoed.

En terecht. Yesilgöz liet eerst het laatste kabinet-Rutte vallen met leugenachtige argumenten en stuurde daarna in de verkiezingscampagne van 2023 aan op een zo rechts mogelijk kabinet.

En zie hier wat er is gebeurd nu de droom van Dilan is uitgekomen: BBB aan de macht.

Is er een uitweg? Ja, die is er. Het kabinet-Schoof opdoeken en vervangen door een tussenkabinet bestaande uit verstandige mensen, bijvoorbeeld onder leiding van Klaas Knot.

Laten we hopen dat de meerderheid van de Tweede Kamer – en misschien zelfs de fractie van de VVD – de komende dagen tot bezinning komt.