Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Wetenschap
door Jeannette Kras
maandag, 25 augustus 2025 om 11:36
ANP-316701283
Decennialang was de Bermudadriehoek – een stuk zee tussen Florida, Puerto Rico en Bermuda – voer voor complottheorieën. Van spookschepen tot aliens en zelfs portals naar andere werelden: de verdwenen vliegtuigen en schepen werden vaak toegeschreven aan het bovennatuurlijke. Het bekendste voorbeeld is Flight 19, een groep Amerikaanse bommenwerpers die in 1945 spoorloos verdween.
Maar nu lijkt er een veel nuchterdere verklaring te zijn. Volgens de documentaire The Bermuda Triangle Enigma van Channel 5 is er niets buitenaards aan de hand. Oceanograaf Simon Boxall van de Universiteit van Southampton, stelt dat het gaat om zogenaamde rogue waves: gigantische, plotselinge golven die kunnen ontstaan wanneer stormsystemen vanuit verschillende richtingen samenkomen.
“Er zijn stormen in het noorden en zuiden, en als daar ook nog systemen uit Florida bijkomen, kan dat leiden tot extreem hoge golven”, legt Boxall uit. Zulke golven kunnen dubbel zo hoog zijn als de rest van de zee en zijn berucht om hun kracht en onvoorspelbaarheid.
Geen statistisch mysterie
Toch wijst onderzoek uit dat de Bermudadriehoek niet gevaarlijker is dan andere drukbevaren gebieden. In zijn boek The Bermuda Triangle Mystery Solved (1975) concludeerde auteur Larry Kusche al dat veel verhalen overdreven of slecht gedocumenteerd waren.
Een magnetische afwijking kon vroeger misschien navigatieproblemen veroorzaken, maar met moderne GPS-systemen speelt dat nauwelijks nog een rol. En hoewel de regio berucht is om zijn orkanen, blijkt het aantal scheeps- en vliegtuigongelukken niet opvallend hoger dan elders.
Mensen houden van een raadsel
Kortom: de Bermudadriehoek is eigenlijk niet zo mysterieus. Maar het idee van een duistere duivelsdriehoek verkoopt nu eenmaal beter dan de wetenschap die zegt: “Er is niets bijzonders aan de hand.”
Overigens bestaan er gevaarlijkere plekken op aarde. De zogeheten Alaska Triangle bijvoorbeeld, waar meer dan 20.000 mensen zijn verdwenen, zonder dat daar meteen Atlantis of UFO’s bij worden gehaald.
Bron: Ladbible

