Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

Voorspellingen over het einde van de wereld zijn er altijd geweest, van Nostradamus tot Isaac Newton. Maar waar zij het moesten doen met astrologie en handmatige berekeningen, beschikt de wetenschap nu over moderne technologie en supercomputers. En dat maakt de waarschuwing van Cambridge-onderzoeker Luke Kemp des te alarmerender: volgens hem zou onze beschaving al binnen 25 jaar ten onder kunnen gaan.

Kemp, verbonden aan het Centre for the Study of Existential Risk van de Universiteit van Cambridge, houdt zich al jaren bezig met de ondergang van vroegere samenlevingen. In zijn boek Goliath’s Curse: The History and Future of Societal Collapse beschrijft hij hoe vrijwel elke beschaving uiteindelijk bezweek aan wat hij “zelf-terminering” noemt.

Hoe samenlevingen zichzelf vernietigen

Volgens Kemp loopt het telkens op dezelfde manier mis: een kleine elite haalt steeds meer rijkdom en grondstoffen weg bij de bevolking. Dat leidt tot ongelijkheid, corruptie, slechte gezondheid, milieuschade en slecht leiderschap. Zodra zo’n uitgehold systeem wordt getroffen door externe schokken, zoals oorlog, pandemieën of klimaatverandering, stort het uiteindelijk in.

“Het is tragisch dat in de Verenigde Staten presidentsverkiezingen vrijwel nooit draaien om nucleair beleid, terwijl één persoon de macht heeft om een kernoorlog te starten”, zei Kemp in de podcast The Great Simplification. Maar nucleaire dreiging is volgens hem niet het grootste gevaar.

Een zonnevlam die alles uitschakelt

Kemp wijst vooral op het risico van een nieuw zogeheten Carrington Event, een gigantische zonnevlam zoals die in 1859 de aarde trof. Destijds veroorzaakte dat storingen in telegraaflijnen, maar als zoiets nu gebeurt, zou de schade immens zijn. Satellieten zouden uitvallen, elektriciteitsnetwerken crashen en internet en betalingssystemen compleet stilvallen.

Volgens berekeningen neemt de kans op zo’n catastrofe elke tien jaar met ruim 20 procent toe. Rond 2050 is de kans op een dergelijke gebeurtenis zelfs een op twee.

Een toekomst in bunkers

Niet iedereen wacht lijdzaam af. Kemp wijst op een snelgroeiende industrie van luxe bunkers, compleet met wijnkelders, zwembaden, kunstmatige zonnetuinen en ondergrondse boerderijen. Rijken van Texas tot Tsjechië bereiden zich voor, sommige zelfs met teams van oud-Navy SEAL's voor bescherming.

Maar volgens Kemp is het geen oplossing om je terug te trekken in een bunker. Het echte probleem ligt in hoe samenlevingen worden ingericht en hoe macht en middelen verdeeld zijn. Alleen door die patronen te doorbreken, kan de mensheid voorkomen dat ze dezelfde weg gaat als alle beschavingen vóór ons.