Er is iets mis met de handen van Donald Trump . Al maanden zit er een grote rare plek op zijn rechterhand, zo goed mogelijk weggewerkt met make-up.

linkerhand van president Donald Trump, bovenop de blauwe plek die hij al maanden op zijn rechterhand heeft, Er is nu een nieuwe blauwe plek verschenen op devan president Donald Trump, bovenop de blauwe plek die hij al maanden op zijn rechterhand heeft,

Van die rechterhand zeggen de woordvoerders al weken dat deze is ontstaan omdat Trump zoveel mensen de hand moet schudden.

Maar dat doet hij niet met zijn linkerhand.

De 79-jarige president ging zaterdag golfen met voormalig Major League Baseball-speler Roger Clemens en zijn zoon Kacy op de Trump National Golf Club in Virginia. De nieuwe plek was te zien in een video die zoon Kacy zondag op Instagram plaatste met de titel “Een dag op de golfbaan met de president”.

Op een gegeven moment in de video, als de camera naar Trump draait die over de golfbaan uitkijkt, is de rug van zijn linkerhand te zien, met een donkere verkleuring die bijna identiek is aan die op zijn rechterhand.

Toen om commentaar werd gevraagd, ontkende Karoline Leavitt, persvoorlichter van het Witte Huis, het bestaan van een nieuwe blauwe plek niet.

De hand van koningin Elisabeth 36 uur voor haar dood

“President Trump is een man van het volk en hij ontmoet dagelijks meer Amerikanen en schudt hen de hand dan welke andere president in de geschiedenis ook. Zijn toewijding is onwankelbaar en dat bewijst hij elke dag opnieuw”, aldus Leavitt in een verklaring aan The Daily Beast.

Later gaf Trumps arts, marinekapitein Sean Barbabella, meer uitleg en zei dat de blauwe plekken “overeenkomen met lichte irritatie van het zachte weefsel door veelvuldig handen schudden en het gebruik van aspirine, dat wordt ingenomen als onderdeel van een standaard hart- en vaatpreventieprogramma”.

Barbabella's toelichting kwam in dezelfde week dat het Witte Huis bekendmaakte dat bij Trump chronische veneuze insufficiëntie (CVI) was vastgesteld na onderzoek vanwege gezwollen benen. Deze aandoening, die vaak voorkomt bij mensen ouder dan 70 jaar, treedt op wanneer beschadigde aderen de bloedstroom naar het hart vertragen.

De dikke enkels van de opperbevelhebber zijn sinds de diagnose regelmatig te zien geweest, het meest opvallend tijdens de recente top in Alaska, waar zijn benen aanzienlijk dikker leken dan die van de Russische president Vladimir Poetin.

In het Kremlin en het Vaticaan waren de leiders altijd kerngezond of licht verkouden, tot ze ineens dood waren.