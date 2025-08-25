ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het geheim van de handen van Trump

Politiek
door Gerard Driehuis
maandag, 25 augustus 2025 om 6:47
bijgewerkt om maandag, 25 augustus 2025 om 7:02
collage (79)
Er is iets mis met de handen van Donald Trump. Al maanden zit er een grote rare plek op zijn rechterhand, zo goed mogelijk weggewerkt met make-up.
Er is nu een nieuwe blauwe plek verschenen op de linkerhand van president Donald Trump, bovenop de blauwe plek die hij al maanden op zijn rechterhand heeft,
Van die rechterhand zeggen de woordvoerders al weken dat deze is ontstaan omdat Trump zoveel mensen de hand moet schudden.
Maar dat doet hij niet met zijn linkerhand.
De 79-jarige president ging zaterdag golfen met voormalig Major League Baseball-speler Roger Clemens en zijn zoon Kacy op de Trump National Golf Club in Virginia. De nieuwe plek was te zien in een video die zoon Kacy zondag op Instagram plaatste met de titel “Een dag op de golfbaan met de president”.
Op een gegeven moment in de video, als de camera naar Trump draait die over de golfbaan uitkijkt, is de rug van zijn linkerhand te zien, met een donkere verkleuring die bijna identiek is aan die op zijn rechterhand.
Toen om commentaar werd gevraagd, ontkende Karoline Leavitt, persvoorlichter van het Witte Huis, het bestaan van een nieuwe blauwe plek niet.
queen-bruised-hand
De hand van koningin Elisabeth 36 uur voor haar dood
“President Trump is een man van het volk en hij ontmoet dagelijks meer Amerikanen en schudt hen de hand dan welke andere president in de geschiedenis ook. Zijn toewijding is onwankelbaar en dat bewijst hij elke dag opnieuw”, aldus Leavitt in een verklaring aan The Daily Beast.
Later gaf Trumps arts, marinekapitein Sean Barbabella, meer uitleg en zei dat de blauwe plekken “overeenkomen met lichte irritatie van het zachte weefsel door veelvuldig handen schudden en het gebruik van aspirine, dat wordt ingenomen als onderdeel van een standaard hart- en vaatpreventieprogramma”.
Barbabella's toelichting kwam in dezelfde week dat het Witte Huis bekendmaakte dat bij Trump chronische veneuze insufficiëntie (CVI) was vastgesteld na onderzoek vanwege gezwollen benen. Deze aandoening, die vaak voorkomt bij mensen ouder dan 70 jaar, treedt op wanneer beschadigde aderen de bloedstroom naar het hart vertragen.
De dikke enkels van de opperbevelhebber zijn sinds de diagnose regelmatig te zien geweest, het meest opvallend tijdens de recente top in Alaska, waar zijn benen aanzienlijk dikker leken dan die van de Russische president Vladimir Poetin.
In het Kremlin en het Vaticaan waren de leiders altijd kerngezond of licht verkouden, tot ze ineens dood waren.

Lees ook

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziekTrump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek
Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'Diep triest: 'Vredesduif' Trump vraagt Noorse minister om Nobelprijs, want 'ik heb in halfjaar al vijf oorlogen gestopt'
Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?
Melania Trump speelt onverwacht een steeds grotere rol in het Witte HuisMelania Trump speelt onverwacht een steeds grotere rol in het Witte Huis
Vorig artikel

Schroefwormparasiet aangetroffen bij persoon in Verenigde Staten

Volgend artikel

ANWB wil dat accijns op benzine niet meer meestijgt met inflatie

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

ANP-509279423

Hardlopen slecht voor je knieën? Integendeel: dit zijn de voordelen

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

ANP-200193353

Wetenschappelijk bewezen: Wijndrinkers zijn muggenmagneten

anp240825057 1

Vader overleden Nederlandse jongens Istanbul buiten levensgevaar