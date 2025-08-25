Deze socioloog vertelt welk vier factoren het meest invloed hebben op je levensgeluk

Nederlanders behoren tot de gelukkigste volkeren ter wereld. Toch zitten we ook massaal aan de antidepressiva. De verschillen zijn dus groot tussen mensen. Wat nu echt belangrijk is voor je levensgeluk onderzocht socioloog Daphne Dilling (35) de afgelopen tien jaar.

Daar kwam haar boek De Geluksnavigator uitrollen, waarin ze vier factoren identificeert die bepalend zijn voor geluk.

1. Menselijk contact

"Deze springt er het meest uit", begint ze in Metro . "Kwantiteit, maar ook zeker kwaliteit wat betreft menselijk contact. Oftewel, het doet ons goed om oppervlakkig contact te hebben, met de buurman of iemand in de trein. Maar vooral goede, oprechte, sociale relaties beïnvloeden ons geluk, blijkt uit een langlopende onderzoek naar geluk, uitgevoerd door Robert Waldinger en Marc Schulz. Oftewel, besteed aandacht aan de ‘leukerds’. De mensen die je energie geven, ondersteunen en bij wie je jezelf kunt zijn”, legt Dilling uit.

2. Beweging

"Veel mensen kennen dat gevoel dat je je beter voelt als je terugkomt van de sportschool. Met name via beweging kun je directe invloed uitoefenen op hoe je je voelt in je hoofd en het kan daarom als aangrijpingspunt worden genomen om je direct iets beter te voelen. Maar ook met een korte wandeling komt er al dopamine en serotonine vrij. Stofjes die je een fijn gevoel geven. Daarnaast bevordert bewegen een goede nachtrust, een sterker immuunsysteem en een positiever zelfbeeld. Uiteraard spelen een gevarieerd voedingspatroon en een goede balans tussen inspanning en ontspanning ook een rol bij lichamelijke gezondheid”, aldus Dilling die ook kinderfysiotherapeut is.

3. Autonomie

"Dit is het gevoel dat je keuzevrijheid hebt in het leven. Je ervaart meer geluk wanneer je keuzes maakt die in het verlengde liggen van jouw persoonlijke waarden. Leven volgens jouw waarden geeft namelijk voldoening. Veel mensen streven doelen na, maar vergeten na te denken over hun waarden. Dan bereik je een doel, maar voel je je toch niet gelukkig. Daarom is het raadzaam om doelen te kiezen die gestoeld zijn op waarden. Een doel kun je namelijk behalen, maar je kunt ook falen.”

4. Zingeving en zelftranscendentie

"Oftewel, iets doen wat je eigen belangen en behoeften overstijgt. Wellicht denk je: ‘Waar heeft ze het over?’, maar het gaat over iets doen waar jijzelf niet per se beter van wordt, maar je wel een goed gevoel geeft. Bijvoorbeeld boodschappen doen voor de zieke buurman, bloed doneren bij de bloedbank of vrijwilligerswerk. In de psychologie noemt men dat ‘warm-glow giving’. Het voelt goed om een ander te helpen.”

De socioloog wijst er ook op dat we tegenwoordig wel erg gefocust zijn op het bewaken van onze grenzen. "Soms vergeten we ons in te leven in een ander. Maar het is ook niet de bedoeling dat je jezelf continu opoffert voor anderen en jezelf tekort doet. Ook dat maakt niet gelukkig, want dat beperkt weer je keuzevrijheid. Wat heb jij nodig en wat heeft een ander nodig zodat je in verbinding blijft met jezelf en de ander? Dat is een zoektocht.”