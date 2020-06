Extra controle door Albert Heijn na vondst muis in brood

Albert Heijn heeft direct nadat er in een brood van de supermarkt een muis was aangetroffen extra controles uitgevoerd bij de leverancier van het brood. Verder heeft de keten de gedupeerde klant een oplossing aangeboden. Wat die oplossing is wil Albert Heijn niet kwijt, omdat de klant dit niet zou willen.

Een woordvoerster van de supermarktketen zegt net zo geschrokken te zijn geweest van de kwestie als de vrouw in Helmond die de bewuste muis in haar brood vond. "We hebben met de leverancier gesproken om te achterhalen hoe het heeft kunnen gebeuren. Verder worden diverse preventieve maatregelen getroffen om last van ongedierte te beperken.

Sowieso zijn er altijd kwaliteitscontroles", aldus de zegsvrouw. Volgens de keten is het hoogst uitzonderlijk dat dit voorkomt. "We doen er uiteraard alles aan om dit soort risico’s te vermijden."