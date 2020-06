Ook de Belgen vragen zich af: Hoeveel geduld heeft Merkel nog met de vrekken van Europa?

Nederland ligt nog steeds dwars als het gaat om de miljarden die nodig zijn om de coronacrisis in Europa te bezweren. In Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard wordt de vrekkige houding tegenover Zuid-Europa gereduceerd tot ordinaire verkiezingsretoriek.

Nederland is de leider van een groepje landen dat in de Brusselse wandelgangen ‘de vrekkige vier’ wordt genoemd. Samen met Zweden, Denemarken en Oostenrijk zet Rutte zijn hakken in het zand wat de Europese begroting betreft waarover volgende week opnieuw wordt vergaderd.

Stoere mannen in blauwe pakken

Mathieu Segers, hoogleraar Europese geschiedenis aan het University College in Maastricht verklaart in de krant: “De eurocrisis speelt hier nog altijd op. Veel Nederlanders vinden dat ze er uiteindelijk in gerommeld zijn. Of dat idee terecht is, laat ik in het midden, maar wie de Nederlandse houding vandaag wil begrijpen, moet dit weten. Vergeet ook niet dat Nederland zich stilaan opmaakt voor verkiezingen. Dan krijg je mannen in blauwe pakken die zich zo stoer mogelijk gedragen.”

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft er baat bij om zich stevig te profileren nu het CDA nog steeds op zoek is naar een politiek leider voor de volgende verkiezingen. Zolang 72 procent van de Nederlanders vindt dat elke euro noodhulp moet worden terugbetaald, is hij op dat vlak goed bezig. Ook premier Rutte moet met de verkiezingen voor de deur op zijn tellen passen, hoe populair hij door corona ook is.

De kiezer trotseren

In De Standaard wordt politiek columnist Tom-Jan Meeus aangehaald die in het NRC zei: “Als je Rutte bent, en wekelijks verschijnen peilingen die jou een enorm coronakrediet toekennen, moet je dan de eigen bevolking en eigen kiezers niet één keer durven trotseren? Je kunt ook zeggen waar het op neerkomt: dat dit handelsland eenvoudigweg een te groot belang heeft bij de EU om elk onvermijdelijk compromis te behandelen als ondermijning van de natie. Wat dreigt is Nederland als het nieuwe Verenigd Koninkrijk. Mark Cameron.”

Langzaam komt Nederland bovendien alleen te staan. De Denen worden voorzichtiger en grote broer Duitsland is al eerder afgehaakt. Merkel heeft al gezegd: Wat goed is voor Europa is goed voor Duitsland. Hoewel Rutte in tien jaar tijd een goede reputatie heeft opgebouwd in Europa, houdt het een keer op.

Kinderachtig en ongepast

De Maastrichtse hoogleraar zegt daarover: “Merkel is zeker bereid hem nog een uitweg te bieden, maar haar geduld is ook niet eindeloos. Al drie keer is er een waarschuwing gekomen uit Duitsland. Het gedrag van Rutte en Hoekstra is al kinderachtig en ongepast genoemd. Dan weet je dat er iets aan de hand is. Nederland wil ook niet verzeild geraken in de periferie van Europa. Het wil wegen op het beleid. Alleen wordt dat almaar moeilijker als Rutte het geweer niet van schouder verandert.”