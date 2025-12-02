ECONOMIE
Donderdag staat de uitslag van Marco Borsato's rechtszaak gepland: dit zijn de drie mogelijke uitkomsten

seksueel misbruik
door Désirée du Roy
dinsdag, 02 december 2025 om 13:25
ANP-542244528
Op 4 december staat de uitspraak gepland in de geruchtmakende zaak rond Marco Borsato, die wordt beschuldigd van ontucht met een minderjarige. Verschijnt de zanger zelf in de rechtszaal? En wat zijn de mogelijke scenario's?
In Shownieuws namen Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds en voormalig topadvocaat Bram Moszkowicz de drie scenario’s voor donderdag door: vrijspraak, veroordeling of een tussenvonnis.
Volgens Moszkowicz is dat laatste het meest aannemelijk vanwege de 500 uur aan opgenomen gesprekken tussen de moeder, dochter en derden.
500 uur aan tapes
De advocaten van Borsato, Geert-Jan en Carry Knoops, hebben al aangegeven die banden volledig te willen beluisteren als de rechtbank niet direct tot vrijspraak komt. Dat zou betekenen dat de rechter eerst een tussenvonnis moet uitspreken over de tapes, waardoor de zaak kan worden aangehouden.
Verschijnt Borsato zelf?
Het is de vraag of Marco Borsato zelf in de rechtbank zal zijn. Presentatrice Eva Vloon merkte op dat onduidelijk is of de zanger donderdag komt opdagen. Moszkowicz heeft uiteraard ook geen idee: "Nee, dat is mij niet bekend in ieder geval. Dat is niemand bekend. Maar gezien zijn opstelling tijdens de zittingen, waar hij altijd netjes is gekomen. Ook het woord heeft gevoerd, zou ik me verbazen als hij er níet bij zou zijn."
Op de vraag of hij Borsato zou aanraden aanwezig te zijn, was Moszkowicz helder: ja. Maar, benadrukt hij, het is vooral een persoonlijke keuze. "Hij heeft geen enkele invloed op wat daar wordt uitgesproken. Het is een kwestie: wil hij daarbij zijn of niet. Voelt hij dat hij dat moet doen."
Ook familie blijft vraagteken
De familie van Borsato volgde eerdere zittingen op afstand. Of zij dit keer aanwezig zullen zijn, is net zo onzeker als de uitkomst van de rechtszaak donderdag zelf.
Bron: Panorama

