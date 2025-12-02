Duitsland heeft zijn nieuwe raketschild tegen Russische dreiging geactiveerd: het Israëlische Arrow‑3- systeem gaat bij de Luftwaffe‑basis Holzdorf in Brandenburg stap voor stap operationeel worden en moet vooral beschermen tegen ballistische raketten van grote afstand. Het is de eerste keer dat dit geavanceerde systeem buiten Israël wordt ingezet en Berlijn presenteert het als een veiligheidsgarantie voor Duitsland én Europa

Ook Nederland beter beschermd

Arrow 3 heeft een zeer groot bereik (ruim 2.000 km) en is bedoeld om langeafstandsraketten al ver buiten het Duitse luchtruim te onderscheppen; dat vergroot de bescherming van heel Midden- en Noordwest‑Europa, dus ook van Nederland.

Duits raketschild wordt werkelijkheid

Holzdorf is de eerste van drie geplande locaties waar Arrow 3 komt te staan; volgens Duitse media moet het systeem daar nog dit jaar volledig in bedrijf zijn. De basis aan de grens van Brandenburg en Saksen-Anhalt groeit daarmee uit tot een van de belangrijkste luchtmachtknooppunten in Oost-Duitsland, met forse investeringen in nieuwe infrastructuur.

Arrow 3 is ontwikkeld door Israël en de Verenigde Staten en kan ballistische raketten opvangen op hoogten tot rond de 100 kilometer, dus buiten de dichtste lagen van de atmosfeer. Daarmee vult het een gat in de Europese luchtverdediging: het gaat niet om drones of kruisraketten op lage hoogte, maar om langeafstandsprojectielen die strategische doelen kunnen treffen

Signaal aan Moskou – maar geen wonderwapen

De Duitse regering presenteert Arrow 3 nadrukkelijk als antwoord op de toegenomen dreiging vanuit Rusland sinds de aanval op Oekraïne. Een veiligheidsexpert uit Bonn waarschuwt echter dat geen enkel systeem “absolute bescherming” biedt en dat Arrow 3 vooral geselecteerde doelen kan afschermen, niet het hele land