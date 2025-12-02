Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

We moeten het even hebben over poepen. Dat is namelijk niet iets om over te zwijgen. Je poepritme is meer dan een gênant detail: een grote studie laat zien dat hoe vaak je gaat, samenhangt met je algehele gezondheid. Wie opvallend vaak of juist zelden naar het toilet moet, heeft gemiddeld meer ongezonde bloedwaarden en een andere darmflora dan mensen met een “gulden middenweg” op de wc.

Wat is “normaal” op de wc?

Artsen hanteren een vrij brede bandbreedte voor een normale stoelgang: van drie keer per dag tot drie keer per week. Belangrijker dan het exacte aantal is dat de ontlasting soepel gaat, niet extreem hard of waterdun is en geen pijn of overmatige aandrang veroorzaakt. Zodra jouw patroon plotseling verandert of gepaard gaat met bloed, gewichtsverlies of hevige buikpijn, is dat een signaal om een arts te bellen. (Moet je iedere dag poepen?)

Onderzoekers van het Institute for Systems Biology volgden ruim 1.400 verder gezonde volwassenen en koppelden hun poepfrequentie aan bloedwaarden, darmbacteriën en risicomarkers voor ziekte. De groep die één à twee keer per dag ging, waren het beste af: hun darmbacteriën maakten meer gunstige stoffen aan en minder giftige bijproducten die onder meer de nieren kunnen beschadigen. Extreem zelden (constipatie) of heel vaak en dun (diarree) hing juist samen met ongunstige bloedwaarden en een darmflora die meer gifstoffen produceert.

Een van de onderzoekers vat het zo samen: wanneer ontlasting te lang blijft liggen, schakelen darmbacteriën over van het fermenteren van vezels naar het afbreken van eiwitten, waarbij schadelijke stoffen ontstaan die in de bloedbaan belanden. Dat maakt van een “lui” of juist hyperactief toiletbezoek niet alleen een ongemak, maar mogelijk een risicofactor voor chronische ziekten.

Wat kun je zelf doen?

Kleine aanpassingen in leefstijl kunnen je poepritme vaak al bijsturen