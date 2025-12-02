Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

De kiezer had bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen "geen gelijk", vindt VVD -prominent Annemarie Jorritsma. Kiezers hebben volgens haar "niet nagedacht over de consequenties van hun stem" en zich laten sturen door peilingen. Dat heeft Jorritsma gezegd tegen BNR.

Jorritsma geeft de kiezer de schuld van de politieke versnippering en de moeizame kabinetsformatie. "De kiezer heeft allerlei partijtjes een paar zeteltjes gegeven", zei de voormalige VVD-minister. Vaak gaat het volgens haar om "one-issuepartijen" die met dat beperkte aantal zetels "niet zoveel kunnen bereiken". Haar eigen VVD zakte van 24 naar 22 zetels.

D66 werd op 29 oktober de grootste partij met 26 zetels. De VVD kreeg er 22, GroenLinks-PvdA 20 en het CDA 18. Dat maakt de kabinetsformatie een ingewikkelde puzzel, mede doordat de VVD samenwerking met GroenLinks-PvdA uitsluit. Daardoor is er geen meerderheidscoalitie mogelijk met minder dan vijf partijen.

Jorritsma blijft die blokkade overigens fel verdedigen. Zij sprak consequent van "GroenLinks" en zei het PvdA-geluid te missen in de linkse fusiepartij. Met de sociaaldemocraten werkte de VVD al meerdere keren samen, onder meer toen Jorritsma zelf minister was. "GroenLinks heeft nog nooit meegeregeerd", zei ze. Ook noemde zij GroenLinks-PvdA "een kleine partij".