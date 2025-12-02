Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

De menselijke veroudering verloopt allesbehalve gelijkmatig. Volgens nieuw onderzoek van de Dalhousie University in Canada bereikt ons lichaam rond de leeftijd van 75 jaar een kritisch kantelpunt: vanaf dat moment kan het zich veel minder goed herstellen van ziekte of letsel. De veerkracht neemt snel af en het risico op ernstige gezondheidsproblemen – en uiteindelijk overlijden – stijgt.

De onderzoekers zien veroudering als een balans tussen schade en herstel. Zolang het lichaam kleine tegenslagen kan opvangen, blijven we relatief stabiel. Maar zodra die balans omslaat, glijden we sneller af richting kwetsbaarheid.

“De natuurlijke dynamiek van ouder worden bevat een duidelijk tipping point rond 75 jaar,” schrijft hoofdonderzoeker Glen Pridham. “Daarna zijn robuustheid en veerkracht niet langer toereikend en verslechtert de gezondheid gestaag.”

Veroudering gaat met sprongen, niet geleidelijk

Steeds meer studies laten zien dat we niet gelijkmatig ouder worden. Eerder onderzoek toonde al versnellingsmomenten rond 44, 50 en 60 jaar, waarbij organen en weefsels plots sneller verouderen. In de latere levensjaren worden gezondheidsproblemen bovendien vaker ernstiger en lastiger te boven te komen. In de zorg wordt dit ook wel frailty genoemd: een verhoogde kwetsbaarheid die artsen meten met de zogeheten Frailty Index.

Pridham en zijn team gebruikten die index om een wiskundig model te bouwen dat het verouderingsproces beter kan uitleggen. Ze analyseerden gegevens van bijna 13.000 personen uit langlopende Britse en Amerikaanse gezondheidsonderzoeken, samen goed voor ruim 65.000 bezoeken aan medische instellingen.

Bij elke deelnemer werden meer dan dertig gezondheidskenmerken meegenomen, van chronische ziekten tot fysieke beperkingen. Door te kijken hoe vaak iemand een gezondheidsprobleem kreeg en hoe snel het herstel daarna verliep, konden de onderzoekers een duidelijke trend zien: beide namen toe met de leeftijd, tot er een punt kwam waarop het herstel niet meer kon bijbenen.

Dat kantelpunt lag gemiddeld tussen de 73 en 76 jaar, bij zowel mannen als vrouwen. Daarna hopen gezondheidsproblemen zich steeds sneller op.

Hoewel deze uitkomst niet bepaald opbeurend klinkt, biedt ze volgens de onderzoekers wel kansen. Het vroege deel van de periode voor dit kantelpunt is hét moment om preventief in te grijpen: stressoren verminderen, valrisico’s aanpakken, chronische aandoeningen goed behandelen en de algemene conditie versterken.