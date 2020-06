Dr Doom – econoom Nouriel Roubini – verwacht chaos en opstand

Nouriel Roubini, de econoom die haarzuiver de crisis van 2008 voorzag, begrijpt niet dat veel mensen verwachten dat de economische problemen waarin we zitten snel zullen overwaaien. Hij verwacht, zegt hij in een gesprek met Knack/Der Spiegel, het omgekeerde: het wordt heel erg. Ook erger dan in 1929.

“Nu is het erger. In 1929 duurde het jaren voor de gevolgen van de crisis ten volle zichtbaar werden. De ellende kwam in slow motion. Deze keer is de hele wereldeconomie in enkele weken tijd stilgevallen. Alleen al in Amerika hebben meer dan 40 miljoen mensen zich als werkloos opgegeven. Veel mensen denken dat alles snel weer beter wordt, maar ze vergissen zich. Na zo’n inzinking komt er vast wel een heropleving, maar die zal de verliezen nooit kunnen compenseren. De Amerikaanse conjunctuur zal eind juni 2021 nog onder het niveau van begin 2020 liggen.”

En de beurs dan? Die ziet het zonnig. “Op Wall Street geven de grote concerns de toon aan. Banken en technologiereuzen zullen overleven omdat de staat ze nooit laat vallen. Na een besparingsronde met ontslagen vergroten zij nog hun macht. Maar kleine en middelgrote bedrijven gaan failliet. In New York zullen gewone restaurants de deuren sluiten, maar McDonald’s zal overleven.

Bovendien is 90 procent van de aandelen in handen van de rijkste 10 procent van de Amerikanen. 40 procent heeft nog geen 400 dollar in huis voor noodsituaties. En zo’n noodsituatie maken we nu mee. Het systeem is rot, de mensen komen op straat.”

Als Trump niet wordt herkozen, en dat is logisch, kan het helemaal uit de hand lopen, denkt Roubini. “Trump zal geen hertelling van de stemmen eisen, maar de schuld op de Chinezen, de Russen, de zwarten of de immigranten steken en zich als de dictator van een bananenrepubliek gedragen. Hij zal zijn aanhangers onder de wapenen roepen, er lopen genoeg fascisten rond met een geweer.”