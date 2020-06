Hoeveel jaar werkt de gemiddelde Europeaan?

De laatste jaren is de pensioenleeftijd in Nederland, en ook elders in Europa, flink omhoog gegaan. Daardoor duurt het werkzame leven van de gemiddelde Europeaan 3,6 jaar langer dan twintig jaar geleden, maar de verschillen tussen Europese landen zijn nog altijd groot.

Eurostat heeft een prognose gemaakt van het aantal jaar dat inwoners van de Europese Unie actief zijn op de arbeidsmarkt. De cijfers gelden voor een persoon die 15 jaar oud was in 2019. Gemiddeld duurt het werkende leven van een Europeaan 35,2 jaar, maar waar Italianen 32 jaar werken, verrichten de Zweden 42 jaar lang betaalde arbeid.

Ook enkele landen buiten de EU zijn meegenomen. Zo hoeft een Turkse jongen van 15 in zijn leven waarschijnlijk maar 29,3 jaar te werken. Een inwoner van IJsland kan rekenen op bijna 46 jaar.

Nederlanders werken ook lang door. Een vijftienjarige moet waarschijnlijk 41 jaar werken. Gek genoeg, kunnen onze zuiderburen een stuk eerder met pensioen, namelijk na 33,6 jaar. Daarmee behoort hun werkzame leven tot het kortste van Europa. Kleine kanttekening is wel dat Nederlanders weliswaar lang doorwerken, maar dat hun werkweken relatief heel kort zijn.