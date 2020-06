Ze komen weer: de Engelse zuipende jongeren

Britse media melden dat Engelsen vanaf maandag 6 juli ongehinderd in tal van landen op vakantie kunnen gaan. Nederland hoort daarbij. Officieel is het nog niet, maar reisbureaus worden al belaagd om goedkope pakketreizen naar Amsterdam. Zo is begin augustus, normaal gesproken hartje hoogseizoen, al een zesdaagse vakantie naar Amsterdam te boeken voor net iets meer dan 200 pond, inclusief vlucht, ontdekte De Telegraaf.

En als de Engelsen er weer zijn is Amsterdam weer aardig terug bij af. Het zijn de meest luidruchtige bezoekers.