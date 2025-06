Chinese export naar VS daalt het sterkst sinds 2020

BEIJING (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De export van China is in mei minder sterk gestegen dan verwacht. Dat kwam vooral doordat de uitvoer van Chinese goederen naar de Verenigde Staten flink is afgenomen ondanks het handelsbestand tussen de twee economische grootmachten, dat vorige maand werd bereikt.

Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de totale uitvoer vorige maand met 4,9 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat was minder dan de stijging van 6 procent die economen hadden verwacht. De Chinese export naar de VS kelderde met 34,4 procent, volgens berekeningen van persbureau Bloomberg. Dat is de grootste daling sinds februari 2020. Die scherpe daling compenseerde een stijging van 11 procent van de export naar andere landen.