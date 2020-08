Na Microsoft heeft ook Twitter verkennende gesprekken gevoerd met TikTok, het Chinese kanaal waar Trump zo boos over is.

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen die op de hoogte zijn van de gesprekken. Microsoft is al enige tijd in onderhandelingen met de TikTok-eigenaar ByteDance en wordt beschouwd als de meest kansrijke kandidaat. Twitter TWTR$37,14-1,46% is veel kleiner dan Microsoft en zal meer moeite hebben om een transactie te financieren.