Aantal Duitsers krijgt basisinkomen van 1.200 euro per maand

Duitsland start een experiment met het basisinkomen. 120 Duitsers krijgen drie jaar lang 1.200 euro per maand.

De geselecteerde personen ontvangen het geldbedrag, waar geen enkele tegenprestatie voor wordt verwacht, vermoedelijk vanaf volgend voorjaar, zo maakte het Duitse instituut voor economisch onderzoek (DIW) vandaag bekend.

“We willen weten hoe het basisinkomen het gedrag en de mentaliteit beïnvloedt en of het kan helpen om de huidige uitdagingen in de samenleving aan te pakken”, aldus Michael Bohmeyer, de initiatiefnemer van de vereniging Mein Grundeinkommen.

Ook onderzoekers van het Max Planck-instituut en de universiteit van Keulen zijn betrokken bij het experiment dat wordt gefinancierd door private donaties. Volgens Jürgen Schupp van het DIW zijn de resultaten van eerdere studies tot nu toe beperkt.

“Ze zijn gedateerd, niet te veralgemenen of alleen gericht op werklozen. In dat opzicht begeven we ons met dit proefproject op economisch onbekend terrein.” Schupp verklaart: “Deze studie is een grote kans om de theoretische debatten die al jaren aan de gang zijn over het onvoorwaardelijke basisinkomen, in de sociale werkelijkheid uit te testen.”

De onderzoekers hopen te ontdekken wat gratis geld doet met mensen: worden ze creatief of lui? Blijven ze in loondienst of worden ze zelfstandige? Gaan ze anderen helpen door bijvoorbeeld mantelzorger te worden of besteden ze het geld aan zichzelf?