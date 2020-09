De vrouw die Zeeman hip maakt

Zeeman was altijd al goedkoop. Nu is Zeeman is Zeeman goedkoop én hip.

Het is de verdienste van Caroline van Turennout, die dit jaar begon als directeur marketing bij Zeeman. Ze kwam met een campagne voor spotgoedkope sneakers. Met een Zeeman-bruidsjurk en pas geleden met parfum die heerlijk ruikt en €5 kost.

Het FD portretteert Turennout (51), die hiervoor bij de Hema werkte. Ze is volgens mensen die met haar hebben gewerkt het tegendeel van de opgeblazen marketeer, die met veel poeha lucht verplaatst.

Keer op keer weet ze buzz te creëren rond het no-nonsensemerk. In 2016 deed ze dat met een trouwjurk voor €29,99. In 2019 verraste Zeeman door zowel een exclusieve designsneaker van €200 op de markt te brengen als een simpele gymp voor €12,99. De nieuwste stunt heet Lucht en is een speciaal voor Zeeman ontwikkeld flesje eau de parfum voor €4,99. In twee smaken: geel en blauw. Razendsnel was het uitverkocht.

Het FD: Caroline van Turennout houdt niet van half werk. Ze zit al tien jaar in een coverbandje, vertelt haar zus Saskia. ‘Toen ze ging auditeren, waren de bandleden stomverbaasd dat ze alle nummers uit hun repertoire meezong. Ik denk dat ze een deel van die nummers sowieso al kende, maar ze wilde ook goed voor de dag komen. Dat kenmerkt haar voorbereiding. Ze werd direct aangenomen.’