‘s Werelds grootste vaccinfabrikant: Eind 2024 is wereldbevolking pas ingeënt

Heel misschien, als alles meezit, is er eind dit jaar een werkend coronavaccin. Maar dan moet de hele wereld nog worden ingeënt. Dat gaat zeker tot 2024 duren, denkt de directeur van ‘s werelds grootste vaccinfabrikant, Adar Poonawalla.

“Het duurt vier tot vijf jaar voor iedereen op deze planeet het vaccin heeft,” zei de baas van het Serum Institute of India tegen de Financial Times. Eerder al becijferde hij dat er 15 miljard doses moeten worden gemaakt als blijkt dat twee shots per persoon nodig zijn, zoals bijvoorbeeld bij de mazelen ook het geval is.

“Ik weet dat de wereld optimistisch wil blijven,” zei Poonawalla tegen de Britse zakenkrant. “Maar ik ken niemand die ook maar in de buurt komt van dat aantal.”

De Indiase fabrikant produceert jaarlijks 1,5 miljard vaccins tegen allerlei ziektes als polio, mazelen en griep. Het familiebedrijf werkt samen met vijf grote farmaceuten, waaronder AstraZeneca en Novavax om 1 miljard doses van het coronavaccin te produceren. De helft daarvan gaat naar India.