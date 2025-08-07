ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoe kan de VVD in 's hemelsnaam de verkiezingen winnen met zwaarbeschadigde Yesilgoz?

Opinie
door Gerard Driehuis
donderdag, 07 augustus 2025 om 7:03
bijgewerkt om donderdag, 07 augustus 2025 om 7:54
Scherm­afbeelding 2025-08-07 om 07.34.33
Hoe win de VVD de verkiezingen met een leider die zeer impopulair is, die zo vaak heeft gelogen dat zelfs haar aanhangers Yesilgoz niet meer geloven en die tijdens de verkiezingscampagne verwikkeld is in minstens twee rechtszaken op verdenking van smaad en opruiing? En die een verkiezingsprogramma heeft laten schrijven dat zo pro-bedrijfsleven en tegen kwetsbare mensen is dat er nauwelijks coalitiepartijen te bedenken zijn.
Vanmiddag moet de VVD proberen uitleggen dat ze zo ongeveer als laatste serieuze beweging van Europa nog altijd vierkant achter Israël staat. De leider van de VVD heeft de laatste maanden iedereen die kritiek heeft op de moordpartij en de bewuste uithongering van Gazanen afgeschilderd als Jodenhaters en antisemieten. Ze heeft verkondigd dat samenwerken met links moeilijk wordt: PL/PvdA is kritisch op de koers van de huidige Israëlische regering. De PvdA heeft altijd vierkant achter Israël gestaan, maar geeft geen blanco cheque voor moordpartijen waar ook rabbijnen wereldwijd moeite mee hebben. Toch bewijst het volgens Dilan dat links trekjes van anti-semitisme vertoont.

Wat ging er de laatste maanden allemaal mis:

  • Vertrouwensbreuk: Nog maar de helft van de VVD-kiezers uit 2023 zegt vertrouwen te hebben in Yesilgöz als leider. Halverwege juni was dat nog 77% – een forse val in korte tijd.
  • Reputatieschade door het Douwe Bob-debacle: Haar hardline uitspraken in de rel rondom Douwe Bob worden door een groot deel van haar achterban als “premier-onwaardig” gezien. Veel kiezers wijzen haar aan als oorzaak dat zij de partij de rug toe keren.
  • Verschuiving van beeld naar ‘PVV-light’: Kritiek uit eigen partij is dat Yesilgöz te veel populisme toont en de VVD een te radicaal-rechtse koers laat varen. Met de uitsluiting van samenwerking met Wilders verliest ze tegelijk veel rechtse én gematigde stemmers.
  • Concurrentie van CDA: CDA-leider Bontenbal wordt als integer en duidelijk gezien, waardoor het CDA in korte tijd enorm stijgt in de peilingen, deels door overstappende VVD-ers.
  • Weinig populariteit van leider: Bijna de helft van de eigen VVD-kiezers ziet haar niet als geschikte premier, terwijl andere lijsttrekkers beter scoren op betrouwbaarheid en inhoud.

Strategieën voor een comeback

  • Externe crisisRutte won in 2017 na het uitzetten van een Turkse minister. Een vergelijkbare ‘rally-around-the-flag’ kan de VVD nog helpen, maar is onvoorspelbaar en riskant.
  • KoerscorrectieVerzacht toon over Israël en beëindig persoonlijke aanvallen; focus op koopkracht en veiligheid — klassieke VVD-thema’s.
  • LeiderswisselHet enige reële alternatief is een spoedwissel: bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff. Dat kan twijfelende kiezers terughalen.
Ze zaal worden weggevaagd door het CDA. En het CDA zal daarmee weer voor vele jaren het centrum van de politieke macht worden,
Het enige piepkleine kansje op een andere uitkomst is als de VVD Yesilgoz nu onmiddellijk wegdoet en vervangt door een betrouwbaar alternatief, als Dijkhof.

Lees ook

De kans dat Bontenbal premier wordt, is dankzij de samenwerking tussen Wierd Duk en Dilan Yesilgöz verder gestegenDe kans dat Bontenbal premier wordt, is dankzij de samenwerking tussen Wierd Duk en Dilan Yesilgöz verder gestegen
Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)
Kort geding: hoe zat het ook al weer tussen Douwe en Dilan?Kort geding: hoe zat het ook al weer tussen Douwe en Dilan?
Vaderlandse ramp: Hoe Dilan Yeşilgöz Nederland onbestuurbaar maaktVaderlandse ramp: Hoe Dilan Yeşilgöz Nederland onbestuurbaar maakt
Vorig artikel

“Zwitserse politici willen Fifa-baas Infantino inzetten als Trump-fluisteraar in tarievenstrijd”

Volgend artikel

Hogere importheffingen VS voor EU en tientallen landen van kracht

POPULAIR NIEUWS

anp 432130599

Zo laat je lelijke waterkringen uit je houten tafel of vloer verdwijnen

enorme inbraak bankcomputers ontdekt1423984572

Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

cpb risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld1702542086

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew