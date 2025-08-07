Een leraar van het Koning Willem I College in Den Bosch heeft in een klaslokaal seks gehad met een 17-jarige leerlinge. Maar het lag aan haar: „Zij startte een weergaloze, bijna agressieve campagne om mij te verleiden”, zei Rens L. volgens het AD bij de rechter.

„Ik ontdekte dat ik het spannend vond. Het was een avontuur, bijna een ontsnapping uit de realiteit.”

Hij had zelfs twee keer seks met haat.. De laatste keer in bijzijn van een andere leerlinge, die verstijft toekeek hoe de 17-jarige Rens een blowjob gaf terwijl ze onder zijn tafel zat. Pas toen twee andere leerlingen het klaslokaal betraden reageerde de docent betrapt en kwam het 17-jarige meisje onder de tafel vandaan.

De school deed aangifte tegen de toen 43-jarige leraar. Die was toch al van plan om een overstap te maken naar een andere school. Maar toen die lucht kreeg van de zaak werd hij ook daar ontslagen. L. ontkende glashard dat er iets onoorbaars was voorgevallen en ook het 17-jarige meisje ontkende in eerste instantie dat er sprake was geweest van seks.

De rechtbank sprak hem vorig jaar vrij. Alleen de verklaring van het andere meisje in de klas was onvoldoende en de leerlingen die binnenkwamen hadden niet waargenomen wat er onder de tafel gebeurde. Wel circuleerde er een filmpje van de handelingen onder het bureau, maar dat was te donker om te kunnen bepalen wat er nu feitelijk gebeurde.

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep tegen de vrijspraak. Maar toen erkende Rens de feiten al schoof hij de schuld op het meisje. „Ik heb indertijd gelogen in een poging mijn huwelijk te redden”, gaf L. toe bij het gerechtshof. Maar inmiddels heeft de kwestie toch tot een scheiding geleid en speelt hij open kaart. Dat het 17-jarige meisje intussen ook een belastende verklaring had afgelegd, speelde volgens L. geen rol.

„Ik was haar begeleider en probeerde haar te helpen met alle problemen waar ze mee kampte."

De officier: “Hij had een sleutelpositie kunnen vervullen in haar verdere ontwikkeling, een heel positieve factor kunnen zijn in haar getraumatiseerde leven. Hij deed het tegenovergestelde.”

Rens: :Zij werd verliefd op mij en startte wat ik samenvat als een weergaloze, bijna agressieve campagne om mij te verleiden. Ik kon daar op een gegeven moment geen weerstand meer aan bieden.”