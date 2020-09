Toch nog op vakantie? Aantal last-minutes verdriedubbeld

Je zou denken dat mensen door de oplopende besmettingscijfers genoeg worden ontmoedigd om op vakantie te gaan, maar kennelijk azen er toch nog vrij veel Nederlanders op een goede reisaanbieding. Het aantal last-minutes is bijna verdrievoudigd ten opzichte van een jaar eerder.

Een last-minute is een boeking waarna je binnen een week vertrekt. Door de steeds wijzigende reisadviezen van de overheid besluiten mensen pas op het allerlaatste moment of en waar ze op vakantie willen. Op Vliegtickets.nl was 49 procent van alle boekingen een last-minute. In dezelfde periode een jaar eerder was dat 17 procent.

Op 10 oktober begint de herfstvakantie al in het noorden, een week later volgt de rest van het land. Dit zijn dan de populairste bestemmingen.