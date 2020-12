Lucille Heineken-Cummins, weduwe van Freddy Heineken, overleden

Op 95-jarige leeftijd is de weduwe van Freddy Heineken, Lucille Heineken-Cummins, donderdag overleden.

Heineken-Cummins is de dochter van een bourbon-fabrikant uit Kentucky en was fotomodel. Ze ontmoette haar latere man in 1947 in de Verenigde Staten toen hij namens zijn vader de Amerikaanse biermarkt probeerde te veroveren..

In 1983 werd Heineken-Cummins in Nederland bij het grote publiek bekend toen haar man ontvoerd werd. Een groep criminelen onder wie Willem Holleeder en Cor van Hout ontvoerde de toenmalige directeur van bierbrouwerij Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer en probeerde losgeld te krijgen.

De weduwe overleefde haar man 18 jaar