Spanje gaat op grote schaal vierdaagse werkweek testen

Spanje wordt een van de eerste landen ter wereld die op grote schaal gaat experimenteren met de vierdaagse werkweek. De regering is akkoord gegaan met een initiatief van de linkse partij Más País, schrijft The Guardian.

Van Nieuw-Zeeland tot Duitsland en Zweden, overal op de wereld krijgt het idee van de vierdaagse werkweek voet aan de grond. Voorstanders stellen dat de productiviteit omhoog gaat en de psychische gezondheid van werknemers verbetert. Ook helpt het tegen klimaatverandering, onder andere omdat er minder woon-werkverkeer is.

“Spanje is een van de landen waar werknemers meer uren maken dan het Europese gemiddelde, maar we horen niet bij de meest productieve landen, aldus Iñigo Errejón, leider van Más País. “Meer werken betekent niet per se beter werken.”

Overheid dekt kosten

Naar verwachting gaan rond de 200 bedrijven deelnemen aan het drie jaar durende project met in totaal tussen de 3000 en 6000 werknemers. De overheid dekt de kosten van het experiment voor bedrijven het eerste jaar met 100 procent, in het tweede en derde jaar met respectievelijk 50 en 33 procent. “De enige regels zijn dat we een serieuze reductie van het aantal werkuren willen zien zonder verlies van salaris of banen.”

Héctor Tejero van Más País denkt dat de pilot al van start kan gaan in de herfst. “Spanje is het eerste land dat een trial begint van deze omvang. Een project als dit is nog nergens ter wereld uitgevoerd.” Experts van de overheid, de vakbonden en bedrijven moeten het experiment monitoren en beoordelen.

De hoop is dat de bedrijven een soortgelijke ervaring hebben als Software Delsol, een Zuid-Spaans bedrijf dat afgelopen jaar als eerste de vierdaagse werkweek invoerde. “Zij zagen een afname van de absentiecijfers, de productiviteit ging omhoog en werknemers waren gelukkiger,” aldus Tejero.