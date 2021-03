Grote webwinkels houden je voor de gek met kortingen

Bijna niemand is er immuun voor: de grote korting. Webwinkels spelen daar handig op in door te doen alsóf ze een heel goede deal voor je hebben. Volgens de Consumentenbond is er sprake van misleiding.

Zeven webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Koopjedeal hanteren structureel te hoge adviesprijzen. Die prijzen zijn een inschatting van de fabrikant en liggen geenszins vast. Winkels mogen een product voor meer of minder verkopen.

Maar gebruikt een webwinkel de adviesprijs om duidelijk te maken hoe hoog een korting is (de zogenoemde van/voor-prijs) dan moet het product in de drie maanden daarvoor ook daadwerkelijk voor die prijs te koop zijn geweest.

En dat is lang niet altijd het geval. De Consumentenbond noemt een aantal voorbeelden. Zo staat er op Bol.com een Sony-tv te koop met een adviesprijs van 1399 euro, afgeprijsd naar 899 euro. Alleen is echte adviesprijs maar 1000 euro. De klant krijgt dus geen 36 maar slechts 10 procent korting.

Een scheerapparaat van Philips wordt op Koopjedeal aangeboden voor 85 euro met een adviesprijs van 165 euro, alleen is die in werkelijkheid 65 euro. Bepaald geen koopje dus.