De hel van de Nederlandse huizenmarkt: “Als een woning op Funda staat, ben je vaak al te laat”

Een huis kopen in Nederland, het kán wel. Als je héél goed je best doet en een grote zak geld meebrengt. Maar voor velen is het vrijwel onmogelijk.

...

De 31-jarige Stefan en zijn vrouw zoeken in de buurt van Den Bosch naar een huis, vertellen ze aan RTL Nieuws. Na een jaar is het nog steeds niet gelukt. “Als het huis op Funda staat, dan ben je eigenlijk al te laat”, zegt Stefan. “Dan zitten de bezichtigingen al vol en maak je geen kans meer.”

Een Noord-Hollandse makelaar ziet in de Randstad dezelfde problemen. Mensen worden vaak nét overboden. Geen toeval, volgens de huizenverkoper. Degene die het huis uiteindelijk krijgt, heeft bijvoorbeeld in ruil voor informatie over de verkoopprijs beloofd zijn eigen huis bij dezelfde makelaar te verkopen. “Het helpt soms wanneer je de verkoopmakelaar ‘iets’ teruggeeft. Het liefst in de vorm van de verkoop van een ander huis.”

Gunfactor

Een makelaar in Amsterdam ziet dezelfde taferelen. “Wat ik zie in Amsterdam is dat het gunnen echt een grote rol speelt. En wanneer jij een makelaar iets gunt, gunt hij jou natuurlijk ook eerder iets.” Kennelijk is dat niet verboden, maar het is natuurlijk enorm oneerlijk, want hoeveel zin heeft het om een bod uit te brengen als de uitkomst al vast ligt, namelijk dat jij dat huis niet krijgt?

Wat ook steeds meer gebeurt: kopers stoppen briefjes in de bus in buurten waar ze een huis zoeken met de vraag of de eigenaar wil verkopen. Het toont eens te meer de wanhoop. Sommige mensen in populaire wijken krijgen wekelijks zo’n briefje, dat overigens allang geen handgeschreven kattebelletje meer is, maar soms een complete folder in kleur, in de hoop dat je die gunfactor krijgt van de eigenaar.

En die gunfactor heb je nog wel een tijdje nodig. Pas in 2025 bereikt het woningtekort een piek. Dan zijn er 419.000 woningen te weinig. Pas vanaf 2023 gaat er echt in hoog tempo worden bijgebouwd, al is dat al vaker beloofd. En je zou kunnen denken: had dat niet eerder gekund?