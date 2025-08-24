ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vader overleden Nederlandse jongens Istanbul buiten levensgevaar

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 12:50
bijgewerkt om zondag, 24 augustus 2025 om 13:21
anp240825057 1
De vader van de twee Nederlandse jongens die zijn overleden in een hotel in Istanbul, is buiten levensgevaar. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man ligt nog in een ziekenhuis in de Turkse stad en wordt daar verder behandeld.
De twee broers van 15 en 17 jaar, afkomstig uit Noord-Holland, werden vrijdagochtend dood gevonden in hun hotelkamer. Hun vader werd in het ziekenhuis opgenomen.
Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Volgens Turkse media waren de jongens onwel geworden nadat ze hadden gegeten op het Taksimplein.
"De Nederlandse ambassade in Ankara, het consulaat-generaal in Istanbul en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verlenen de familie consulaire bijstand in deze zeer zware tijd", meldt de woordvoerder. Om privacyredenen kan het ministerie verder niets zeggen over de toestand van de Nederlandse man. Wel laat de woordvoerder weten dat familieleden met de man hebben kunnen praten.
Vorig artikel

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

Volgend artikel

Families gijzelaars protesteren bij huizen Israëlische ministers

POPULAIR NIEUWS

208801197 l

Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van deze 11 simpele tips

82ff3660-36f0-11f0-a175-eb6d05349cb6

Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdriet

143709198_l

Waarom je de ware niet vindt, volgens een psycholoog

247171547_l

Natuurlijke deo's? 'Je blijft gewoon stinken'

192468691_l

5 feiten over wereldwijde (on)vruchtbaarheid

anp230825090 1

Britse politicus Farage bepleit massale deportaties