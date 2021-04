100 jaar Amerikaanse inkomstenbelasting: ooit bedroeg die 94 procent

De Amerikaanse president Joe Biden wil de belasting voor de rijken verhogen. Dat lijkt heel on-Amerikaans, maar dat valt wel mee. Nog niet eens zo lang geleden kenden de VS torenhoge belastingtarieven.

Een kleine 20 jaar lang, ongeveer tussen 1934 en 1962, betaalden de topinkomens meer dan 80 procent belasting met een hoogtepunt van 94 procent in 1945 en tot begin jaren 80 lag het toptarief boven de 60 procent.

Het was de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan die de hoogste belastingschijf in 1982 terugschroefde naar 50 procent en in 1987 zakte hij onder de 40 procent. Daar is het toptarief nooit meer bovenuit gekomen.

Dat Biden nu de hoogste belastingen wil laten stijgen van 37 naar 39,6 procent is dus niet heel erg baanbrekend.

Deze grafiek maakt het belastingverloop inzichtelijk: