Bol laat zich heel dom oplichten

Bol.com heeft €750.000 op een rekening van oplichters gestort, terwijl de webwinkel dacht prullenbakfabrikant Brabantia te betalen.

Brabantia had het geld van Bol te goed. Kennelijk wist een oplichter dat ook. Die stuurde deze mail:

'Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen', staat in de begeleidende brief. 'Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken.'

Bij Bol gaat geen lichtje branden dat deze rammelende mail mogelijk niet van de Koninklijke Brabantia komt. Het bedrijf maakt de oplichters blij.

Maar het wordt erger: Bol meende dat het niet kon weten dat het bedrijf had betaald aan oplichters en weigerde het geld alsnog aan Brabantia over te maken. Daar is de rechter streng over. Bol is een beetje dom geweest.

Het verzoek om het rekeningnummer te wijzigen had bij Bol.com tot 'gezonde' argwaan moeten leiden. Zo'n wijziging staat immers bekend als een aantrekkelijke ingang voor oplichters. Bovendien: Waarom zou een Nederlands bedrijf de betalingen van een ander Nederlands bedrijf op een Spaanse bankrekening willen ontvangen? 'Merkwaardig', aldus het vonnis.

Ook het gebrekkige, afwisselend Engelse en Nederlandse taalgebruik in de vervalste brief had Bol.com moeten opvallen. De twee bedrijven communiceerden jarenlang in het Nederlands. Er was genoeg reden om Brabantia te bellen ter controle.