Warren Buffet: Economische crash ‘onvermijdelijk’

Hij is 90, maar nog altijd de meest succesvolle belegger en daardoor buitengewoon rijk. Voor zijn investeringen heeft Warren Buffet een indicator ontwikkeld die aangeeft waarin te beleggen en waarin niet.

Wanneer die indicator meer dan 100 procent van het bbp bedraagt is er volgens ‘het orakel van Omaha’ een probleem en wordt een crash onvermijdelijk, schrijft Businessam.

Vorige week passeerde deze indicator (in de VS) voor het eerst in de geschiedenis de 200 procent. Ter vergelijking: net voor de dotcom-crash had de Buffet Indicator 140 procent bereikt, voor de financiële crisis van 2007 was hij net weer de 100 procent gepasseerd.