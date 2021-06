‘Oud ING-topman Hamers herinnert zich belangrijke e-mail niet’

Ralph Hamers, de voormalige topman van ING, heeft 'geen herinneringen aan' een belangrijke e-mail. Dat zou de oud-ceo hebben gezegd tijdens een verhoor door de fiscale opsporingsdienst FIOD, schrijft Trouw op basis van documenten die de krant in bezit heeft. In deze mail werd de topman gewaarschuwd voor de controle op mogelijk criminele geldstromen bij de bank. Als de bank geen orde op zaken zou stellen, zou de bank in 'strafrechtelijke problemen' kunnen komen. Ook bestuurders zouden voor de rechter kunnen verschijnen.

Dat was goed gezien: ING betaalde al een boete van 775 miljoen euro. De mail kan doorslaggevend zijn bij de juridische vervolging van Hamers (de man die vond dat een salaris van 2 miljoen belachelijk was)