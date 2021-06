De Big Mac-index: hier is de hamburger het duurst

De Big Mac-index is in 1986 al bedacht door The Economist als handvat om de koopkracht te vergelijken tussen landen. Hoewel de index nooit is bedoeld als exacte graadmeter is 'burgernomics' een onderdeel geworden van de economische wetenschap. Er zijn minstens 20 studies over verschenen.

'Het idee achter de index is dat wisselkoersen lokale prijsverschillen van dezelfde producten op de iets langere termijn gladstrijken. Dit heet de theorie van de koopkrachtpariteit,' schrijft Business Insider.

Als een Big Mac omgerekend in een bepaald land duurder is dan in de VS, dan is de munt van dat land theoretisch overgewaardeerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar, klinkt het verder.

Hoe zit het dan met die prijzen voor een Big Mac? De Zwitsers moeten het diepst in de buidel tasten voor het kleffe broodje van McDonald's. De liefhebber betaalt er 6,71 dollar voor. De hamburger van de fastfoodketen is het goedkoopst in Zuid-Afrika waar je voor 2,15 dollar klaar bent. In De eurolanden kost een Big Mac gemiddeld 5,16 dollar.