Vertrouwen huiseigenaren in woningmarkt gestegen

Het vertrouwen van huiseigenaren in de woningmarkt is gestegen. Dat komt onder meer doordat zowel starters als woningbezitters positiever zijn over de economische situatie, zo komt naar voren in de Woonindex voor het tweede kwartaal van ING. Een mogelijke stijging van de hypotheekrente heeft wel een licht drukkend effect op het sentiment, net als het krappe aanbod op de woningmarkt.

Het vertrouwen steeg van 111 punten in het eerste kwartaal naar 116 punten in het tweede kwartaal. Met name woningbezitters beoordelen hun persoonlijke financiële situatie positief. Nog steeds denkt bijna de helft van de woningbezitters zijn huis binnen één maand te kunnen verkopen. Verder is de huidige lage rente nog altijd een positief punt.

Daarnaast merkt ING op dat bij een verhuizing naar een andere woonplaats dit meestal gebeurt vanwege een positieve reden, zoals bijvoorbeeld de liefde of een voorkeur voor een nieuwe omgeving. Bijna een kwart verhuist "noodgedwongen" vanwege familieomstandigheden, studie of werk. Ruim 10 procent verhuist naar een andere woonplaats omdat er geen betaalbare woning was die voldeed aan de wensen. Meestal wordt verhuisd binnen een straal van 30 kilometer van de huidige woning.

Volgens ING zijn de afgelopen periode, mede door corona, veel mensen buiten hun eigen regio gaan kijken naar een huis. Dat zorgt volgens ING voor wrijving met de huidige bewoners van een woonplaats, die daardoor concurrentie ondervinden op de lokale woningmarkt. Ruim 40 procent vindt dat de huidige bewoners van een woonplaats voorrang moeten krijgen op aangeboden huizen in de eigen woonplaats. Nieuwkomers wordt het over het algemeen niet kwalijk genomen dat zij in de buurt komen wonen. Slechts 17 procent van de ondervraagden is hier negatief over.