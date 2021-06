Stoelen dichter op elkaar, maar meer beenruimte: het kan bij Ryanair

Te weinig beenruimte is een van de grootste ergernissen aan boord van een vliegtuig. Nu lijkt Ryanair het nog bonter te maken door in de nieuwe toestellen er nog een extra rijtje stoelen in te frutselen. Maar toch: er is meer ruimte beweert de Ierse budgetvlieger.

In de nieuwe Boeing 737 MAX-vliegtuigen, waarvan de vliegmaatschappij er binnen afzienbare tijd 200 wil hebben rondvliegen, is geen plaats voor 189 maar voor 197 stoelen. Bij de wc's en keukentjes is extra ruimte gecreëerd en de stoelen staan wat dichter op elkaar, schrijft Luchtvaartnieuws.nl.

De beenruimte gaat van 76 naar 72 centimeter, maar omdat de stoelleuningen dunner zijn heb je toch 4 procent méér beenruimte. Slim opgelost dus van de lowcostcarrier. Al is nog niet iedereen enthousiast. Op social media willen mensen die stoelen eerst weleens uitproberen en sommigen die er al wel in hebben gezeten omschrijven de leuning als een strijkplank.

De MAX-vliegtuigen hebben twee jaar aan de grond gestaan na twee fatale crashes waarbij honderden mensen om het leven kwamen. Oorzaak was het beveiligingssysteem dat de neus van de Boeing omlaag drukte. De problemen zijn verholpen dus de toestellen mogen weer de lucht in. Wel heeft Ryanair besloten de beladen naam aan te passen naar Boeing 737-8200.