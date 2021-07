Huurprijzen in vrije sector verder gedaald

Terwijl koopwoningen onbetaalbaar zijn dalen de prijzen van dure huurwoningen. Door het wegblijven van expats en toeristen zijn

de huren in het tweede kwartaal opnieuw gedaald, met name in de grote steden. Dat constateert het FD.

Het is al het vierde kwartaal op rij dat de huurprijzen in de vrije sector landelijk dalen. Het is wel de vraag hoelang dit lichtpuntje voor huurders nog duurt. Makelaars zien de interesse van expats weer toenemen nu de vaccinatiegraad stijgt, wat de druk op de huurmarkt weer kan

verhogen.