CO2-uitstoot bereikt wereldwijd recordniveau

In 2023 bereikt de uitstoot van CO2 opnieuw een recordniveau. Ook in de jaren daarna zal de uitstoot blijven stijgen. Dat komt onder meer omdat in veel landen een veel te klein deel van de herstelpakketten aan duurzame energie wordt besteed, concludeert het Internationaal Energieagentschap IEA.

Het IEA maakte een analyse voor haar 29 voornamelijk westerse lidstaten. "De lidstaten hebben enorme sommen vrijgemaakt om de coronapandemie het hoofd te bieden, maar slechts 2 procent van de fondsen gaat naar een overgang ten voordele van groene energie", concludeert het IEA.

Het grootste deel van de alles bij elkaar 16.000 miljard dollar aan steunpakketten gaat naar de steun aan bedrijven en gezinnen. Zo'n 2300 miljard gaat naar economische groei, waarvan 380 miljard naar duurzame energie.